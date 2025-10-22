Un reo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro continúa operando una red de estafas desde el interior de la cárcel, utilizando redes sociales para engañar a compradores en distintas regiones del país. Hasta el momento, al menos seis personas denunciaron haber sido víctimas del mismo modus operandi.

El interno publica anuncios de iPhone 13 en venta a precios bajos mediante Facebook Marketplace, donde asegura que necesita el dinero con urgencia. Luego, envía videos falsos mostrando un supuesto paquete que estaría por enviar al comprador, y exige el pago por adelantado mediante un código QR.

Las víctimas, confiando en la aparente formalidad del proceso, depositan entre 2.000 y 2.300 bolivianos. Sin embargo, una vez realizado el pago, el sujeto bloquea los números de contacto y desaparece de las redes. En algunos casos, antes de cortar comunicación, admite estar en la cárcel, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperar su dinero.

Los afectados se encuentran en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y aseguran que el reo continúa publicando los mismos anuncios bajo distintos nombres y cuentas falsas.

Desde la unidad de Cibercrimen, recordaron a la población que no deben realizar pagos por adelantado ni compartir documentos personales sin verificar la identidad del vendedor. “Recomendamos desconfiar de publicaciones con precios muy bajos y siempre revisar la reputación del perfil antes de concretar una compra”, señalaron las autoridades.

El caso vuelve a exponer cómo las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario de estafas digitales, incluso orquestadas desde el interior de las cárceles.

