El interno publica celulares en Marketplace, envía videos falsos de encomiendas y logra que las víctimas depositen entre 2.000 y 2.300 bolivianos. Las estafas se extienden por Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
22/10/2025 14:17
Escuchar esta nota
Un reo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro continúa operando una red de estafas desde el interior de la cárcel, utilizando redes sociales para engañar a compradores en distintas regiones del país. Hasta el momento, al menos seis personas denunciaron haber sido víctimas del mismo modus operandi.
El interno publica anuncios de iPhone 13 en venta a precios bajos mediante Facebook Marketplace, donde asegura que necesita el dinero con urgencia. Luego, envía videos falsos mostrando un supuesto paquete que estaría por enviar al comprador, y exige el pago por adelantado mediante un código QR.
Las víctimas, confiando en la aparente formalidad del proceso, depositan entre 2.000 y 2.300 bolivianos. Sin embargo, una vez realizado el pago, el sujeto bloquea los números de contacto y desaparece de las redes. En algunos casos, antes de cortar comunicación, admite estar en la cárcel, dejando a las víctimas sin posibilidad de recuperar su dinero.
Los afectados se encuentran en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y aseguran que el reo continúa publicando los mismos anuncios bajo distintos nombres y cuentas falsas.
Desde la unidad de Cibercrimen, recordaron a la población que no deben realizar pagos por adelantado ni compartir documentos personales sin verificar la identidad del vendedor. “Recomendamos desconfiar de publicaciones con precios muy bajos y siempre revisar la reputación del perfil antes de concretar una compra”, señalaron las autoridades.
El caso vuelve a exponer cómo las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario de estafas digitales, incluso orquestadas desde el interior de las cárceles.
