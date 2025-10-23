Con las maletas llenas de ilusión, Bolivia partió rumbo al Mundial Sub-17

Al mediodía de este jueves, la selección boliviana Sub-17 emprenderá su viaje hacia Catar para disputar el Mundial de la categoría. Antes de su llegada a la sede del torneo, el equipo nacional hará una escala en Emiratos Árabes, donde tiene programados dos partidos amistosos de preparación.

La Verde Sub-17 regresó a Santa Cruz la tarde del miércoles, tras una gira por Argentina en la que disputó dos encuentros de fogueo que sirvieron para ganar ritmo competitivo de cara al desafío mundialista.

El entrenador Jorge Perrota expresó su satisfacción por el esfuerzo del plantel:

“Venimos contentos porque los chicos se exigieron al máximo y hemos entrenado duro. Ahora falta ver qué pasará en estos dos amistosos en Emiratos Árabes”. Añadió que el grupo debe mantener la calma: “Es importante que los chicos estén bien, sin nerviosismo, porque no hay nada más maravilloso que jugar un Mundial”.

Por su parte, el director técnico general de las selecciones nacionales destacó el logro alcanzado:

“Esto es algo que hemos buscado durante mucho tiempo. Ya me tocó estar antes, y siempre es un deseo llegar a un Mundial en cualquier categoría. Ahora tenemos el privilegio de participar en este”.

Bolivia integra el Grupo A del Mundial Sub-17, junto a Italia, Sudáfrica y el anfitrión Catar. Todos los partidos de la selección serán transmitidos por Red Uno de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play