Cámara de Diputados aprueba ley de protección a huérfanos de víctimas de feminicidio

En su sesión Nº 189, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de “Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio”, una norma que busca brindar amparo, protección y acompañamiento estatal a quienes quedan en orfandad a causa de la violencia de género. El proyecto fue remitido al Senado para su revisión y tratamiento.

Durante el debate, la Cámara aprobó modificaciones al artículo 9, que establece que los beneficiarios recibirán un bono mensual no menor al 20% del salario mínimo nacional, el cual se otorgará a partir del inicio de la investigación preliminar, previa evaluación social del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).

La iniciativa tiene como objetivo establecer medidas de atención integral, apoyo psicológico, educativo y social, garantizando que las hijas e hijos de las víctimas no sean doblemente castigados por la pérdida de sus madres. La norma reconoce el deber del Estado de restituir sus derechos, asegurar su desarrollo y ayudarlos a reconstruir sus proyectos de vida con dignidad y esperanza.

De aplicación nacional, la ley dispone que todas las instituciones públicas y entidades territoriales autónomas deberán asignar recursos económicos y humanos suficientes para su implementación, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. Se trata de un compromiso estructural que coloca la protección de la niñez y la juventud como una prioridad de Estado.

Asimismo, se ajustó el artículo 10, que dispone que los beneficiarios continuarán recibiendo el bono hasta alcanzar la mayoría de edad, salvo en los casos en que los jóvenes sigan sus estudios o se encuentren en proceso de inscripción o matriculación en una universidad o instituto técnico o superior, garantizando así la continuidad educativa y el acceso a oportunidades de desarrollo integral.

