EEUU expresa voluntad de cooperar con Bolivia en seguridad y economía

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, para felicitarlo y destacar que este resultado “representa una oportunidad transformadora para Bolivia y para toda nuestra región”, resaltando el valor democrático del proceso electoral y el compromiso del pueblo boliviano con el fortalecimiento institucional.

Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó la disposición de su país de trabajar junto al nuevo gobierno boliviano para promover la seguridad, la prosperidad económica y la cooperación regional, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del continente.

Rubio también expresó el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, subrayando la importancia de una acción conjunta para enfrentar las amenazas que afectan la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental.

Con esta comunicación, Washington reafirma su interés en fortalecer los lazos diplomáticos y económicos con Bolivia, en un contexto de renovación política y apertura al diálogo internacional.

Mire la publicación del Secretario de Estado en el siguiente link: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/10/secretary-rubios-call-with-bolivian-president-elect-paz/

