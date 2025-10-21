PDC confirma que la transición y el acto de mando presidencial se realizarán en La Paz

El diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, confirmó que tanto el proceso de transición gubernamental como el acto de transmisión de mando presidencial se llevarán a cabo en la ciudad de La Paz, descartando versiones que sugerían un posible cambio de sede.

“Se había barajado esa posibilidad, pero me parece una decisión errada. Ahora tenemos que ahorrar hasta en el detalle más mínimo, y cambiar de sede o de lugar de transmisión de mando significaba erogar más recursos”, señaló Rada a la Red Uno.

El legislador destacó que mantener estos actos institucionales en La Paz no solo responde a la necesidad de austeridad y eficiencia en el gasto público, sino también al respeto de la sede constitucional de los órganos del Estado.

Asimismo, informó que el PDC aguarda la emisión del decreto de transición para iniciar formalmente la coordinación con el nuevo gobierno. “Las comisiones al interior del PDC ya están conformadas”, afirmó, destacando que el partido está preparado para participar en este proceso con responsabilidad y compromiso institucional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play