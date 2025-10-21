Analista: “Gobierno electo debe tener un gabinete de profesionales honestos”

El analista político Johnny Nogales espera que el gobierno electo de Rodrigo Paz pueda conformar un gabinete de profesionales y personas honestas; para ello propone que el nuevo presidente electo convoque a los mejores exponentes del partido de Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.

“Esperamos que se pueda hacer un gabinete donde se convoque a los mejores profesionales del país”, afirmó Nogales.

Con respecto a la frase dicha por el vicepresidente electo, Edmand Lara, en la que señala que prefiere a un hombre honesto que a un profesional, Nogales afirma que la elección debe ser de “un hombre profesional y honesto”.

“La primera forma de corrupción que hay empieza cuando una persona acepta un cargo para el que no está preparada”, sostuvo el analista.

Para Nogales, el primer problema que debe resolverse en el país es el económico, puesto que, si no se soluciona, no existe ninguna posibilidad de realizar otras reformas en el Estado.

“El tema del desabastecimiento de combustible debe solucionarse el día nueve (noviembre); la gente no esperará mucho tiempo. El dólar también debe tener una cotización relativamente estable. Si hay una decepción social, que es la que están esperando quienes desean que fracase este gobierno, esto va a llevar a la gente a las calles y a producirse enfrentamientos innecesarios”, afirmó Nogales.

Para lograr sacar adelante al país, Nogales propone que el nuevo presidente electo convoque a los mejores profesionales del partido de Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, como lo hizo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985.

