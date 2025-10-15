La Cámara de Senadores aprobó este martes un crédito por 50 millones de dólares destinado a la construcción de 303 espacios deportivos cubiertos en unidades educativas fiscales de los nueve departamentos de Bolivia, con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar y fomentar la actividad física en estudiantes.

La medida forma parte del Proyecto de Ley 268/2023-2024 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-39/2024 para el “Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas de Bolivia”, suscrito el 29 de agosto de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Cumplido el trámite legislativo, la norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación en el Órgano Ejecutivo.

El préstamo tiene un plazo de 20 años, con cinco años de gracia, y su ejecución estará a cargo del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), que será responsable de la evaluación técnica y supervisión de los proyectos presentados por las alcaldías y unidades educativas beneficiarias.

Según el contenido de la ley, el programa busca garantizar mejores condiciones estructurales para miles de estudiantes, quienes contarán con espacios adecuados para desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas. Los proyectos priorizarán ciudades capitales intermedias con más de 15.000 habitantes, además de otras zonas determinadas por el Ministerio de Educación.

Las nuevas infraestructuras estarán diseñadas para proteger a los estudiantes de condiciones climáticas adversas como radiación solar, lluvias o granizo, e incluirán la mejora de baterías sanitarias, graderías y vestuarios.

