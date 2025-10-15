TED La Paz inicia traslado de maletas electorales hacia el norte paceño

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz comenzó este miércoles el envío de las primeras maletas electorales con destino al norte del departamento paceño, en el marco del operativo logístico para garantizar el desarrollo del balotaje presidencial previsto para el próximo 19 de octubre.

El vocal del TED, Antonio Condori, informó que el proceso de distribución de material electoral se realiza de manera escalonada y que se prevé concluir hasta este sábado con el envío total de 9.099 maletas electorales destinadas a 1.285 recintos en todo el país.

En el caso del norte paceño, las maletas electorales fueron trasladadas por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de El Alto hacia Riberalta, en el Beni, para las circunscripciones 15 y 16, que comprenden zonas de difícil acceso.

Condori detalló que el operativo logístico incluye rutas fluviales y aéreas para llegar a comunidades alejadas.

“La primera comisión desde Riberalta deberá contratar una camioneta para dirigirse al Sena (localidad) y, desde allí, una embarcación para navegar durante 12 horas hasta el recinto electoral Santa Rosa. La segunda comisión deberá contratar una avioneta para llegar al recinto Esperanza del Madidi y posteriormente trasladarse al recinto Puerto Araona”, explicó el vocal.

El material electoral incluye papeletas, actas, ánforas y kits de seguridad, que son distribuidos bajo custodia de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, garantizando la transparencia y seguridad del proceso.

