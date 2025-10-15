Alianza Libre cierra campaña en La Paz y anuncia estrategia para garantizar transparencia electoral

En medio de la recta final hacia el balotaje del 19 de octubre, Rafael López, diputado electo de la Alianza Libre, valoró el cierre de campaña realizado la noche del lunes en Santa Cruz, calificándolo como una “fiesta democrática que contó con la participación espontánea y libre de los ciudadanos".

López contrastó esta situación con otros eventos donde, según él, se habría presionado a funcionarios públicos a asistir. “Anoche tuvimos un cierre multitudinario en el Parque Urbano, con gente que fue de libre voluntad, no pagada, y que expresó su apoyo libremente. La gente quiere que Bolivia sea libre,” señaló.

De cara al día del silencio electoral, que inicia el 16 de octubre, López adelantó que el cierre definitivo de campaña será hoy en la ciudad de La Paz, donde se espera una nueva concentración multitudinaria con la presencia del binomio de Alianza Libre.

Durante este período sin actividades proselitistas, López explicó que la alianza se enfocará en fortalecer su sistema de control electoral para garantizar la transparencia del proceso.

“Vamos a tener control electoral en todo el territorio nacional, con nuestros guardianes de la democracia, para asegurar que se respete la voluntad soberana del pueblo,” afirmó.

Consultado sobre el trabajo legislativo que la bancada de Alianza Libre tiene previsto tras las elecciones, López indicó que ya se han mantenido reuniones con los diputados electos y que se ha definido una agenda parlamentaria prioritaria.

Entre los temas destacan la gestión de créditos internacionales para garantizar el abastecimiento de combustible, la aprobación de una nueva ley financiera, y la selección de autoridades electorales y judiciales, como los vocales del Tribunal Supremo Electoral y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Finalmente, Rafael López aseguró que la ciudadanía de La Paz y otras regiones demostrarán un fuerte respaldo al binomio de Alianza Libre durante el cierre de campaña y reafirmó su confianza en la victoria electoral.

“Tuto Quiroga será presidente. La población quiere un cambio radical y un plan sólido para sacar a Bolivia de la crisis económica, y ese plan lo tiene Jorge Tuto Quiroga.”

