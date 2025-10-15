VIDEO: Padres del cantante Fede Dorcaz rompen el silencio tras su asesinato

La tarde de este martes 14 de octubre, María Eugenia y Walter Dorcaz, padres del cantante argentino Fede Dorcaz, rompieron el silencio durante el funeral de su hijo, asesinado la noche del jueves 9 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entre lágrimas y evidente dolor, hicieron un llamado al respeto y a la justicia por la trágica pérdida de su único hijo.

“En nombre de Fede, de lo que amaba México, lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no son reales. Fede era un ser de luz. Amaba la música, los sueños y, sobre todas las cosas, amaba a la gente… Gracias por respetar nuestro dolor. Nadie puede imaginarlo, no puedo decir mucho más… me arrebataron la vida, hoy yo estoy sin Fede”, expresó María Eugenia con la voz entrecortada.

La madre del cantante reveló que, aunque aún no pueden dar detalles de lo que les han informado las autoridades, confían en que se haga justicia. Asimismo, compartió un emotivo recuerdo de su último contacto con Fede: “Le pregunté cómo se había sentido en su primer ensayo para ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Ya no recibí respuesta. Las mamás tenemos un sexto sentido… justo a la hora de lo que pasó, no me contestó. Le pregunté: ‘¿Cómo te fue en el bailongo?’ Porque era su primer ensayo…”.

Por su parte, Walter Dorcaz también se mostró devastado y envió un firme mensaje: “Fede siempre luchó para llegar a lo más alto. Si no se convirtió antes en una estrella, fue porque nunca aceptó ninguna propuesta indecente. Déjenle el nombre limpio, se los pido, por favor. Él era un luchador, un joven sano que merecía todo y justicia”.

Los padres insistieron en la gran pasión de su hijo por México y la música, y describieron a Fede como “maravilloso” y “un ser increíble”. No compartieron más detalles sobre la investigación, aunque reiteraron su esperanza de que los responsables sean encontrados.

En redes sociales, María Eugenia le dedicó un sentido mensaje de despedida: "La estrella más grande del cielo… nuestro dolor es desgarrador, no tenemos consuelo y nuestra vida se apagó con la tuya, mi ángel. Gracias por ser un hijo maravilloso. Nos diste la mayor felicidad a nuestra vida. Solo pido justicia por nuestro Fede. ¿Cómo se hace para continuar?"

¿Quién fue Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz, cuyo nombre real era Federico Dorcazberro, nació en Mar del Plata, Argentina, en 1996. A los 13 años se trasladó a España, donde inició su carrera como modelo antes de dedicarse a la música. Lanzó temas como “A su medida”, “Volver a empezar” y “Moka”.

En los últimos años, Fede buscó consolidar su carrera artística en México y estaba próximo a participar en Las estrellas bailan en Hoy, junto a su novia Mariana Ávila.

El 9 de octubre de 2025, fue asesinado a tiros mientras conducía su camioneta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX indicó que se trató de un ataque directo por sujetos en motocicletas. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación, pero hasta el momento no se han registrado detenciones.

La partida de Fede Dorcaz ha dejado un vacío enorme en su familia y en el mundo del espectáculo, mientras México llora la pérdida de un joven artista lleno de sueños y talento.

Mira la programación en Red Uno Play