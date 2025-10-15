¿Cuántos feriados quedan en lo que resta del año en Bolivia?

En el marco del Bicentenario de Bolivia, este 2025 se caracteriza por un calendario lleno de celebraciones patrias. Por primera vez, los nueve departamentos del país cuentan con un feriado propio con suspensión de actividades públicas y privadas. Sin embargo, el año aún no termina y todavía quedan varios días libres en la agenda nacional y departamental.

El próximo feriado nacional será el Día de los Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre. Aunque la fecha cae en domingo, el Ministerio de Trabajo confirmó que se trasladará al lunes 3, garantizando así un fin de semana largo para la población.

En el ámbito departamental, Tarija celebrará el 7 de noviembre el feriado por la Batalla de Suipacha, mientras que el 14 de noviembre tanto La Paz como Cochabamba tendrán jornada de descanso. En el caso paceño, se recordará el descuartizamiento de Túpac Katari, y en territorio cochabambino se conmemorará la Batalla de Aroma.

Finalmente, el último feriado del año será el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad, cerrando así un año cargado de fechas especiales en honor a los 200 años de independencia del país.

Mira la programación en Red Uno Play