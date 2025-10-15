Senado aprueba proyecto del Comité pro Santa Cruz para agilizar importación de combustibles

La Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el proyecto de “Ley corta, excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia”.

La iniciativa, presentada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, establece que en caso de que YPFB no pueda abastecer combustible, se permitirá de manera excepcional la importación directa por parte de privados.

El proyecto fue tratado con dispensación de trámite, lo que evitó su paso por comisión y aceleró su aprobación. Ahora, la norma pasa a revisión de la Cámara de Diputados.

“Habiéndose aprobado en grande y detalle y siendo la Cámara de Senadores, queda aprobado el presente proyecto de ley. Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, señaló Gladys Alarcón, presidenta en ejercicio del Senado.

Durante el debate, senadores de todas las bancadas expresaron su respaldo y pidieron que la Cámara Baja lo apruebe a la brevedad, dada la crisis de abastecimiento de combustibles que afecta a distintas regiones.

¿Qué plantea la ley?

Según explicó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, la propuesta permitirá que el sector privado importe diésel y gasolina por un plazo de 90 días, con el objetivo de aliviar la escasez mientras YPFB restablece el suministro.

Esta medida busca ser transitoria y excepcional, aplicable únicamente en escenarios de emergencia.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play