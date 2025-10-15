Ante la persistente escasez de combustible en Bolivia, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) determinó que las clases se desarrollarán en modalidad virtual durante cinco días, como respuesta a las dificultades de transporte que afectan a su comunidad estudiantil y docente.

La medida rige del 16 al 20 de octubre

Según el comunicado oficial, la decisión se aplicará en todas las facultades, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en las provincias. La medida fue aprobada por unanimidad entre autoridades del rectorado, la FUL y los decanos.

“Se ha determinado por unanimidad que las clases se desarrollarán de forma virtual del 16 al 20 de octubre”, señala el documento.

Largas filas por gasolina y diésel

En los últimos días, la crisis por el abastecimiento de combustibles se ha intensificado en el país. En Santa Cruz, las filas para cargar gasolina y diésel se extienden por varias cuadras, afectando al transporte público y privado.

Esta situación ya ha impactado en sectores productivos, transporte interprovincial y ahora, también, en el ámbito educativo.

