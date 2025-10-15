¿Habrá un nuevo feriado? Senado aprueba ley del “Día del Hombre” y la remite a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó este martes, por más de dos tercios de los votos, el proyecto de ley para declarar el “Día del Hombre Boliviano”, que se celebrará cada 15 de noviembre de cada año.

El tratamiento sería el mismo que el del Día de la Mujer, es decir, se establecería un asueto por su día, pero no un feriado nacional.

“Creo que todos tenemos derecho a tener un día de festejo. Esta fecha es histórica, donde Tupac Katari luchó y estuvo en batalla contra los españoles”, manifestó el senador Roberto Padilla.

El legislador destacó la labor de algunos hombres, que en muchos casos cumplen una doble función de ser padre y madre, por lo que dijo que ellos también merecen ser reconocidos.

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su sanción.

Por su parte, la proyectista, la senadora Simona Quispe del MAS, explicó que la intención es generar equidad, puesto que para las mujeres existen el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Mujer Boliviana.

El proyecto establece que se eligió la fecha del 15 de noviembre en conmemoración a la muerte de Tupac Katari en 1781.

Si bien surgió la idea de coincidir la fecha elegida con el 19 de noviembre, que es el Día del Hombre a nivel internacional, se mantuvo el criterio original del proyecto.

