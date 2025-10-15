Senado aprueba Ley de diferimiento de créditos y la envía al Ejecutivo

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles la Ley de diferimiento de créditos bancarios y suspensión de embargos y remitió el proyecto al Ejecutivo para su promulgación.

El documento, identificado como Proyecto de Ley 547 de 2024-2025 C.D., establece la suspensión temporal de embargos, remates, desapoderamientos y ejecuciones de sentencias vinculadas a créditos de vivienda de interés social y préstamos otorgados a micro y pequeñas empresas.

“La Cámara de Senadores sanciona el Proyecto de Ley 547 de 2024-2025 C.D., ‘Ley excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos, otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña’ y lo remite al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, se señaló desde el legislativo.

La norma, que fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados el 12 de septiembre, tendrá un plazo de vigencia de seis meses desde su publicación. Cualquier acción contraria será considerada nula de pleno derecho.

El objetivo de la ley es proteger a las familias y pequeños negocios de pérdidas financieras derivadas de fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y la situación económica, evitando el cierre de negocios o la pérdida de viviendas por deudas impagas.

Mira la programación en Red Uno Play