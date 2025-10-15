¡“Un martirio”! Choferes de buses y camiones hacen interminables filas para cargar diésel

Las filas para cargar diésel en la ciudad de La Paz se vuelven cada día más largas. Conductores de camiones y buses interdepartamentales denuncian que deben esperar durante horas e incluso días para poder abastecerse de una cantidad limitada de combustible, la cual consideran insuficiente para cumplir con sus labores.

“Yo trabajo con bus, viajo a Bermejo. Hoy tengo que salir y necesito cargar para poder viajar, porque mis boletos ya están vendidos”, relató uno de los choferes que aguardaba en una estación de servicio.

Otro transportista contó que lleva hasta tres días haciendo fila, sin lograr cargar la cantidad de diésel que necesita para su vehículo.

“No llega suficiente combustible. Antes hacíamos dos viajes al mes, ahora apenas uno cada mes y medio. Solo nos venden 500 litros, cuando los tanques son de entre 800 y 1.200 litros”, reclamó.

Los conductores aseguran que la situación está afectando seriamente su trabajo y piden que las autoridades regularicen el suministro de diésel para poder cumplir con sus rutas y compromisos laborales.

Mira la programación en Red Uno Play