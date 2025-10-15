TEMAS DE HOY:
Armin Dorgathen+ Policía extorsionador cayó del micro y murió

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡“Un martirio”! Choferes de buses y camiones hacen interminables filas para cargar diésel

Los conductores aseguran que la situación está afectando seriamente su trabajo y piden que las autoridades regularicen el suministro de diésel.

Silvia Sanchez

15/10/2025 13:34

Foto APG
l

Escuchar esta nota

Las filas para cargar diésel en la ciudad de La Paz se vuelven cada día más largas. Conductores de camiones y buses interdepartamentales denuncian que deben esperar durante horas e incluso días para poder abastecerse de una cantidad limitada de combustible, la cual consideran insuficiente para cumplir con sus labores.

“Yo trabajo con bus, viajo a Bermejo. Hoy tengo que salir y necesito cargar para poder viajar, porque mis boletos ya están vendidos”, relató uno de los choferes que aguardaba en una estación de servicio.

 

Otro transportista contó que lleva hasta tres días haciendo fila, sin lograr cargar la cantidad de diésel que necesita para su vehículo.

“No llega suficiente combustible. Antes hacíamos dos viajes al mes, ahora apenas uno cada mes y medio. Solo nos venden 500 litros, cuando los tanques son de entre 800 y 1.200 litros”, reclamó.

Los conductores aseguran que la situación está afectando seriamente su trabajo y piden que las autoridades regularicen el suministro de diésel para poder cumplir con sus rutas y compromisos laborales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD