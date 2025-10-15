¡De no creer! Hincha entra a la cancha para atajar un gol en partido de futsal en Argentina

Un hecho insólito y a la vez cómico se registró durante un partido de futsal en Argentina, cuando un hincha ingresó al campo de juego para evitar un gol en los últimos minutos del encuentro.

El episodio ocurrió en un duelo correspondiente a la serie Primera D del futsal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), entre Provincial de Rosario y BPNA (Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda), disputado en Burzaco.

Con el marcador igualado y el partido a punto de definirse, el fanático ingresó al campo, se ubicó junto al arco y logró detener el balón antes de que ingresara al gol. Sin embargo, el árbitro reaccionó de inmediato y expulsó al espontáneo jugador.

Finalmente, el encuentro terminó empatado 4-4.La curiosa intervención fue captada por los celulares de varios asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios compartieron el video con comentarios divertidos y memes sobre la “hazaña” del improvisado arquero.

Video:

