¿Eres jurado y no acudiste a tu capacitación? TED Santa Cruz habilitó estos megacentros

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz habilitó cinco megacentros de capacitación y difusión electoral en puntos estratégicos del departamento, con el propósito de ampliar la cobertura y fortalecer la formación de las juradas y los jurados electorales designados para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025.

Dos de estos megacentros funcionan desde el 6 de octubre: el Coliseo Santa Rosita, ubicado en la avenida Roca y Coronado, entre segundo y tercer anillo; y el Colegio de Auditores de Santa Cruz, situado en la calle 24 de Septiembre N° 348, en el centro de la capital cruceña.

Los otros tres espacios abrirán sus puertas entre el 15 y el 18 de octubre, según un reporte institucional, y estarán ubicados en los siguientes puntos:

Unidad Educativa Bautista Nueva (zona La Colorada)

Cooperativa de Servicios Públicos y Agua Potable Warnes Cosepw R.L. (municipio de Warnes)

Megacentro de La Guardia, instalado en el Mercado Central.

La atención se realizará en horarios extendidos, de 08:30 a 19:00, mientras que en el caso de Cosepw R.L. la capacitación será continua hasta las 16:00.

Esta estrategia busca garantizar que las juradas y los jurados que aún no se capacitaron en sus recintos puedan acceder a información clara y oportuna sobre sus responsabilidades, procedimientos y atribuciones durante la jornada electoral.

Autoridades recordaron que los jurados electorales se constituyen la máxima autoridad en cada mesa de sufragio, por lo que su participación es esencial para asegurar un proceso transparente y legal. Además, la normativa vigente dispone que quienes incumplan esta obligación cívica serán sancionados con el 50 % del salario mínimo nacional, equivalente a Bs 1.375.

