'Lía', la can antidroga, detectó marihuana oculta en un trufi interprovincial de Entre Ríos

Durante un control rutinario en el punto de inspección de UMOPAR, ubicado en el kilómetro 52 de la localidad de Entre Ríos, Cochabamba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptó un vehículo de transporte interprovincial que trasladaba marihuana camuflada en equipaje.

“Nuestro personal interceptó un vehículo de transporte público tipo trufi. En la revisión, el ejemplar canino 'Lía' dio una alerta positiva ante la presencia de sustancias controladas en dos bolsones de yute de color azul”, informó la institución a través de sus redes sociales.

Durante la inspección se encontraron 40 paquetes envueltos en cinta beige que contenían una sustancia verduzca, la cual fue sometida a pruebas de campo, dando resultado positivo para marihuana.

Ante la flagrancia del hecho, la Felcn aprehendió a dos pasajeros, previa lectura de sus derechos y garantías constitucionales. El caso fue remitido al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.

Foto Policía Boliviana

Foto Policía Boliviana

