Comunidad

¡Tome sus previsiones! Estas son las zonas que tendrán corte de agua en La Paz

El suministro se interrumpirá desde las 14:00 por trabajos de mantenimiento programados por Epsas.

Silvia Sanchez

15/10/2025 11:06

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó mediante un comunicado que este miércoles 15 de octubre se realizará un corte programado de agua potable en varias zonas de la ciudad de La Paz, debido a trabajos de mantenimiento en el sistema Chuquiaguillo.

Según la empresa, las labores consisten en el mantenimiento de estaciones reguladoras de presión en la línea principal y el mejoramiento de la Estación 5

El servicio será restituido de forma paulatina desde la noche del miércoles y se prevé su normalización total hasta las 05:00 del jueves 16.

Zonas afectadas:
Condorini, Santísima Trinidad, 3 de Mayo, Urkupiña, La Merced, Rosasani, Las Delicias, Santiago de Lacaya, Santa Rosa, Barrio Petrolero, Barrio Comibol, Barrio Minasa, Villa El Carmen, Natividad, Villa Fátima, Villa Chapuma, Villa Cinco Dedos, Pokeni, Cupillupaca, Alto Miraflores, Santa Rosa Grande, Barrio Ferroviario, Agua de la Vida, 27 de Mayo, Villa de la Cruz, Calvario, Villa 18 de Mayo, Achachicala, Kamirpata, Vino Tinto, Los Pinos Alto Vino Tinto, Tangani, Villa Pabón, San Juan Lazareto, Chuquiaguillo, Calajahuira, Siempre Unidos, Kochapampa, Villa Las Nieves, Lamanipara y zonas adyacentes.

En los sectores de Siempre Unidos, Kalajahuira, Chuquiaguillo, Kochapampa, Sewencani y Metropolitana, el servicio comenzará a rehabilitarse desde las 19:00 del mismo día.

Epsas recomendó a los vecinos tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión temporal del servicio.

