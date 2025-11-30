[VIDEO] Desde un cerro, un joven relató la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

La final de la Copa Libertadores vivida en el Estadio Monumental de Lima no solo se jugó en la cancha. Un joven hincha viajó 18 horas desde Andahuaylas para seguir de cerca el partido y decidió narrar el segundo tiempo desde un cerro aledaño al estadio, llevando la pasión de un relator profesional a sus seguidores en redes.

Flamengo se consagró campeón con un gol de Danilo a los 67 minutos, repitiendo su triunfo en este mismo estadio, donde ganó por última vez en 2019 ante River Plate. Desde lo alto del cerro, el joven compartió cada acción y no ocultó su emoción: “Ya nos quedamos sin voz, pero al menos acabamos la narración”, expresó a sus seguidores de Pol Deportes.

A pesar de no haber ingresado al Monumental, su viaje y esfuerzo reflejan la entrega y el amor por el fútbol. “Vinimos 18 horas para estar acá, para poder vivir una final de Copa Libertadores; no entramos al estadio, pero estuvimos narrando este gran partido”, comentó, destacando la magnitud del momento y su compromiso con la transmisión.

La historia de este joven evidencia cómo la pasión por el fútbol trasciende las gradas y cómo, incluso desde la distancia, los hinchas encuentran maneras creativas de formar parte de un evento histórico y compartirlo con quienes los siguen en línea.

Mira la programación en Red Uno Play