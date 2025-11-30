TEMAS DE HOY:
Atención conductores: estas son las vías con cierres y desvíos según la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre restricciones, desvíos y trabajos en varias rutas del país. Conoce las condiciones actuales para planificar tu viaje.

Silvia Sanchez

30/11/2025 8:56

Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre restricciones, desvíos y trabajos en varias rutas del país. 

Reporte de transitabilidad nacional (30 de noviembre)

Cochabamba

  • Puente Lágrimas (FIN) – Ivirgarzama: Transitable con desvíos. Personal técnico trabaja en el puente vehicular SACTA. Se habilitó desvío por puente paralelo hasta nuevo aviso.

  • Llavini (Acc. Cpto. SNC) – Bombeo: Restricción vehicular especial. Trabajos de rehabilitación y reconstrucción en el sector Sillarcito. Circulación solo de 17:30 a 07:00.

Santa Cruz

  • Santa Cruz (4to anillo) – Warnes: Transitable con desvíos. Maquinaria trabajando en la construcción de la doble vía Santa Cruz–Warnes, lado este.

La Paz

  • Unduavi – Chulumani: Restricción vehicular especial. No se permite circulación de ningún vehículo en los horarios 08:00–12:00 y 13:30–18:00.

  • Patamanta (Cr. Rt. a Pucarani) – Huarina: Transitable con desvíos. Se habilitaron dos carriles mediante desvío.

Beni

  • Santo Domingo – Monte Grande: Restricción vehicular especial. Tramo en evaluación por afectaciones en el sector Monte Grande – Santo Domingo.

