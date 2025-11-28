Diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Lara, está en terapia intensiva tras sufrir crisis de salud

La diputada Diana Romero, esposa del vicepresidente Edman Lara Montaño, permanece hospitalizada en un centro médico de la ciudad de Santa Cruz tras sufrir una severa crisis de salud. Según el reporte preliminar, la legisladora presentó intensos dolores de cabeza atribuidos a una reacción adversa a un tratamiento farmacológico que venía recibiendo.

Romero, quien padece un tumor cerebral, fue ingresada de emergencia y actualmente se encuentra bajo observación estricta en la unidad de terapia intensiva.

El excandidato a senador por el PDC, Alfonso Román, visitó la clínica donde la diputada está internada y, al retirarse, brindó información sobre su estado, aunque no pudo ingresar a la unidad de cuidados críticos.

“Ella está en tratamiento en terapia intensiva, está muy restringida la entrada para cualquier persona. No he entrado yo a la terapia, pero he estado en sala; he podido conversar con gente amiga, médica. Es una situación compleja, crítica, donde está siendo tratada por especialistas en la unidad de terapia intensiva”, informó Román.

Asimismo, destacó la presencia constante del vicepresidente Lara a lado de su esposa:

“Por supuesto, está su esposo. Él está agotado, cansado, porque me imagino que una situación tan crítica te produce un estrés y emociones muy fuertes”, añadió.

Los médicos continúan evaluando la evolución de la diputada, cuyo cuadro de salud se mantiene delicado.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play