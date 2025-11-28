Esposa del vicepresidente Lara es internada de urgencia en Santa Cruz

La diputada Diana Romero fue ingresada este viernes a una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra tras presentar una complicación en su estado de salud.

Poco después de las elecciones, el vicepresidente Edmand Lara reveló que su esposa había sido diagnosticada con un tumor cerebral y que venía recibiendo atención médica especializada en Brasil.

Según fuentes cercanas, la legisladora sufrió el jueves 27 de noviembre una crisis de salud caracterizada por intensos dolores de cabeza, aparentemente vinculados a una reacción adversa al tratamiento farmacológico que sigue.

El episodio ocurrió durante un acto público en la capital cruceña. Romero había subido al escenario para pronunciar un discurso, pero interrumpió su intervención, llevó las manos a la cabeza y se desvaneció frente al público.

Se espera un informe oficial para conocer el estado actual de la parlamentaria, quien asumió funciones este mes junto con la nueva gestión de autoridades nacionales.

