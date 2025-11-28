Cochabamba: Escándalo la avenida América, mujer denuncia agresión en un resto-bar

Un violento y confuso incidente se registró en un restobar ubicado en la avenida América y Pantaleón Dalence, donde una mujer de nacionalidad extranjera pidió ayuda a gritos asegurando que estaba siendo agredida al interior del establecimiento. La situación provocó alarma entre los vecinos y transeúntes, derivando en la intervención inmediata de la Policía y de la Defensoría.

Según relatan testigos, los desesperados pedidos de auxilio de la mujer se escucharon desde el exterior del local. Un video captado por quienes estaban en la zona registra frases como: “Tira tu billetera, yo te lo voy a agarrar” y “Abran la puerta, la prensa, la prensa”, mientras la mujer exigía que se le permitiera salir. Su pareja llegó minutos después junto a menores de edad, exigiendo también la apertura del establecimiento.

Los vecinos, aunque prefirieron no declarar ante cámaras, señalaron que episodios similares serían frecuentes en este restobar, lo que incrementó la preocupación en la zona.

Frente al escándalo, el propietario del lugar ofreció otra versión. Aseguró que la mujer se encontraba en estado de ebriedad y que habría provocado a otras clientas, también extranjeras, llegando incluso —según su denuncia— a sacar un arma de fuego y un arma punzocortante.

“Todo está grabado en las cámaras. La chica estaba ebria, comenzó a molestar a otras clientes y sacó un arma de fuego y un arma blanca. Lo hemos informado a la Policía para que revisen su cartera. Las otras chicas reaccionaron en defensa”, declaró el dueño del local, quien añadió que el establecimiento cuenta con seguridad y que es frecuentado por personas del ambiente nocturno, trabajadores de bares y restaurantes.

A raíz de los gritos y la tensión en plena vía pública, los vecinos llamaron a la Policía, que llegó junto a personal de la Defensoría para intervenir debido a la presencia de menores en medio del conflicto.

Las autoridades investigan el hecho y revisan las cámaras de seguridad del local para esclarecer si hubo agresión, amenazas con armas o un malentendido derivado del consumo de alcohol.

Mira la programación en Red Uno Play