TEMAS DE HOY:
Coco Vásquez cadáver en río Chaquimayu tragedia en Melga

36ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Escándalo! Denuncian que jugadores de Venezuela fueron a fiesta, tras perder con Colombia

La dura caída ante Colombia y la pérdida del sueño mundialista han desatado críticas internas, denuncias de indisciplina y rumores sobre un nuevo entrenador para la selección llanera. 

Martin Suarez Vargas

15/09/2025 13:52

Jugadores de la selección venezolana de fútbol. Foto: Internet.
Venezuela.

Escuchar esta nota

La eliminación de Venezuela en las eliminatorias rumbo al Mundial ha dejado un ambiente de frustración y cuestionamientos en el vecino país. La derrota por 6-3 frente a Colombia no solo significó el fin del anhelo vinotinto de llegar a su primera Copa del Mundo, sino que también destapó un fuerte escándalo fuera de la cancha.

La periodista deportiva Milena Gimón denunció en un programa de televisión que varios futbolistas de la selección habrían asistido a fiestas tras la eliminación, mostrando su indignación por lo que consideró una falta de compromiso y disciplina. Aunque no reveló nombres, pidió que la federación actúe con firmeza y que los responsables no vuelvan a ser convocados.

La situación ha generado malestar entre los hinchas y también entre exjugadores, quienes reclaman un cambio profundo en la dirección técnica. Diversos nombres comenzaron a sonar para ocupar el banquillo: Oswaldo Vizcarrondo, actual formador en las divisiones menores; Rafael Dudamel, con pasado exitoso en la sub-20 y en el fútbol colombiano; y César Farías, de reciente paso por equipos de la liga cafetera.

La discusión no solo gira en torno a quién debe ser el nuevo seleccionador, sino también al rumbo que debe tomar la Vinotinto tras un fracaso que, para muchos, pudo evitarse con mayor orden institucional y con un enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD