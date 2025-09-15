¡Escándalo! Denuncian que jugadores de Venezuela fueron a fiesta, tras perder con Colombia

La eliminación de Venezuela en las eliminatorias rumbo al Mundial ha dejado un ambiente de frustración y cuestionamientos en el vecino país. La derrota por 6-3 frente a Colombia no solo significó el fin del anhelo vinotinto de llegar a su primera Copa del Mundo, sino que también destapó un fuerte escándalo fuera de la cancha.

La periodista deportiva Milena Gimón denunció en un programa de televisión que varios futbolistas de la selección habrían asistido a fiestas tras la eliminación, mostrando su indignación por lo que consideró una falta de compromiso y disciplina. Aunque no reveló nombres, pidió que la federación actúe con firmeza y que los responsables no vuelvan a ser convocados.

La situación ha generado malestar entre los hinchas y también entre exjugadores, quienes reclaman un cambio profundo en la dirección técnica. Diversos nombres comenzaron a sonar para ocupar el banquillo: Oswaldo Vizcarrondo, actual formador en las divisiones menores; Rafael Dudamel, con pasado exitoso en la sub-20 y en el fútbol colombiano; y César Farías, de reciente paso por equipos de la liga cafetera.

La discusión no solo gira en torno a quién debe ser el nuevo seleccionador, sino también al rumbo que debe tomar la Vinotinto tras un fracaso que, para muchos, pudo evitarse con mayor orden institucional y con un enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos.

Mira la programación en Red Uno Play