¡Escándalo en el estadio! Aficionada insulta a fanáticos y la bañan de cerveza

El duelo entre Cruz Azul y Toluca por la sexta fecha del Apertura 2025 en México no solo dejó un resultado deportivo, también estuvo marcado por un episodio bochornoso en las tribunas. Durante el encuentro, una seguidora de los Diablos Rojos perdió el control y lanzó insultos contra la afición rival, lo que generó un ambiente tenso en esa zona del estadio.

En medio del altercado, otro espectador reaccionó arrojándole cerveza por la espalda, lo que obligó a la intervención de los agentes de seguridad, quienes finalmente retiraron a la mujer del recinto. A pesar de su salida, continuó con los gritos y burlas hacia los seguidores de la Máquina, lo que encendió aún más la polémica.

El video del incidente rápidamente se difundió en redes sociales, donde algunos usuarios especularon sobre un posible vínculo entre la aficionada y el jugador Alexis Vega, aunque esa información no ha sido confirmada.

Dentro del campo, Cruz Azul se quedó con la victoria gracias a un gol del argentino Luka Romero, resultado que mantiene a los celestes invictos con 14 puntos y en la parte alta de la tabla. Toluca, en cambio, sufrió su segunda derrota del torneo y quedó fuera de los primeros cinco puestos de la clasificación.

