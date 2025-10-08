TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Escándalo! Japón despide a director técnico condenado por ver video prohibido infantil

Kageyama se encontraba viajando hacia Chile la semana pasada cuando fue arrestado durante una escala en París.

EFE

08/10/2025 17:28

Japón.

La Federación japonesa de fútbol (JFA) ha despedido a su director técnico, Masanaga Kageyama, tras su condena en Francia por ver pornografía infantil durante un vuelo.



"La JFA lamenta profundamente la situación y ofrece sus disculpas más sinceras por la preocupación y el trastorno que ha causado este asunto", dijo en un comunicado el organismo japonés.



Kageyama se encontraba viajando hacia Chile la semana pasada, donde tiene lugar el Mundial Sub-20, cuando fue arrestado durante una escala en París, después de que el personal del vuelo le descubriera utilizando una tableta para ver pornografía infantil.

Cuando uno de los azafatos le indicó lo que estaba haciendo, Kageyama le respondió:

 

"Esto es arte", recoge la agencia japonesa Jiji.



El director técnico aseguró después, durante su juicio en Francia, que no sabía que lo que hizo estaba prohibido en el país.

Kageyama fue condenado este lunes a una pena suspendida de un año y seis meses de cárcel, y ya se encuentra en libertad. 

