¡Ocurrió en vivo! Periodistas peruanos llegaron a los golpes, tras eliminación del equipo de Viscarra

Un debate deportivo terminó en escándalo cuando dos comunicadores se enfrentaron físicamente durante un programa en vivo por YouTube. 

Martin Suarez Vargas

26/09/2025 13:19

Izquierda: momento cuando se agarran a golpes los periodistas peruanos. Derecha: Guillermo Viscarra, portero boliviano. Foto: Internet.
Perú.

La eliminación de Alianza Lima donde milita el portero boliviano Guillermo Viscarra, de la Copa Sudamericana, frente a Universidad de Chile no solo generó tristeza en la afición, sino también un insólito episodio entre periodistas deportivos en Perú.

Durante una transmisión en vivo del programa “Mira quién habla”, los comunicadores Silvio Valencia y Chevaristo pasaron de un intenso cruce verbal a los golpes, sorprendiendo a la audiencia que seguía el espacio digital.

El origen de la disputa estuvo en las críticas al planteamiento del técnico argentino Néstor Gorosito. Valencia cuestionó duramente al estratega y acusó a su colega de defenderlo, lo que provocó una serie de ataques personales que encendieron aún más la discusión.

La tensión escaló hasta que Chevaristo, visiblemente alterado, se levantó para agredir a Valencia frente a las cámaras, desatando un bochornoso momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

