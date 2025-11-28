Presidente denuncia “desastre económico heredado” y ratifica lucha frontal contra la corrupción

El presidente Rodrigo Paz afirmó, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, que el país enfrenta un grave desorden económico heredado de la anterior administración y reiteró su compromiso de transparentar la situación financiera y combatir de manera frontal la corrupción.

“Mi deber es revelar el desastre económico que nos dejaron y luchar frontalmente contra la corrupción”, expresó el mandatario, al señalar que más de 5.000 millones de dólares se habrían perdido en contrabando de combustibles durante el Gobierno del MAS.

Paz también denunció que, en el mismo periodo, se malgastaron o se sustrajeron 60.000 millones de dólares provenientes de los ingresos del gas, mientras que la administración anterior dejó una deuda interna y externa que asciende a 40.000 millones de dólares.

El jefe de Estado sostuvo que, de no haberse producido esta crisis, el país no habría demandado un cambio político. “De haber sido lo contrario, no seríamos gobierno”, afirmó, recordando que su mandato fue respaldado por la ciudadanía con la expectativa de reconstruir la economía y restablecer el orden institucional.

En su publicación, Paz aseguró que su gestión está enfocada en “poner en orden la casa” y corregir la mala distribución de recursos, además de revertir la falta de inversión mediante un Estado eficiente, orientado a priorizar la inversión productiva y garantizar seguridad jurídica para todos los sectores.

Mire la publicación del presidente Paz en X:

