Posesionan a nuevos directores nacionales en la Policía para reforzar institucionalidad

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, posesionó este viernes a los nuevos directores nacionales de la Policía Boliviana en un acto realizado en las instalaciones del Comando General, en La Paz. La ceremonia contó con la presencia del comandante general de la Policía, general Antonio Sokol, y otras autoridades policiales.

Los directores posesionados son:

Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, coronel Gonzalo Velasco

Director Nacional de Personal, coronel José Carlos Robles Villalpando

Director Nacional de Planeamiento y Operaciones, coronel German Arcienaga Pinto

Director Nacional de Inteligencia, coronel Oscar Moreno

Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, coronel José Álvarez Justiniano

Tras la posesión, el ministro Oviedo expresó su satisfacción por la designación de las nuevas autoridades policiales.

“Decirles con toda sinceridad que me siento orgulloso, me siento feliz y con mucha satisfacción ya que hemos estado realizando el seguimiento sobre la repercusión que ha tenido la designación de los generales, comandantes y el prestigio de todos ellos, sobre todo de nuestro comandante general, hace percibir un cambio profundo en la Policía Boliviana”, manifestó Oviedo.

Aclaró que la selección de los directores no incluyó un diálogo previo con las autoridades policiales, sino que se basó en tres criterios: trayectoria y desempeño académico, transparencia en sus actos evitando involucramiento en hechos contrarios a la ley, e integridad para contribuir a la recuperación de la institucionalidad de la Policía Boliviana.

Con estas designaciones, Oviedo señaló que el Gobierno busca reforzar la profesionalización y el prestigio de la institución, así como garantizar que las futuras acciones policiales se desarrollen bajo criterios de legalidad y ética institucional.

