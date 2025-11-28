Hijo del expresidente Arce enfrentará la justicia: Fiscalía formaliza imputación

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, brindó la noche de este viernes en conferencia de prensa, un informe detallado sobre la situación legal de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, en el marco de las investigaciones que derivaron en una imputación formal por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el 11 de noviembre de 2021 los ciudadanos Ricardo Moreno Velasco y Ana María Vanegas, propietarios del predio denominado 'Adán y Eva', con una extensión de 2.807 hectáreas, habrían transferido dicho terreno a Rafael Arce por un monto de 3.055.485 dólares.

El fiscal Torrez explicó que para la compra “se realizaron los pagos adelantados en montos de 280 mil dólares” y que los vendedores “refirieron que esta propiedad ya pertenecía al hijo de Arce”.

Sin embargo, señaló que “el perfil económico que tenía este ciudadano no se adecuaba a esas sumas económicas fuertes para poder comprar este predio”.

“El perfil económico que tenía este ciudadano no se adecuaba a esas sumas económicas fuertes para poder comprar este predio. Respecto al ciudadano Luis Roberto Flores Orellana, quien vendría a ser director departamental de la ABT en Santa Cruz, el mismo habría omitido una serie de trámites administrativos, por los cuales en una primera instancia habían sido observados los trámites de este ciudadano Rafael Ernesto Arce Mosqueira", afirmó Torrez.

En la investigación también figura Luis Roberto Flores Orellana, entonces director departamental de la ABT en Santa Cruz, quien “habría omitido alguna serie de trámites administrativos” relacionados con la solicitud del comprador.

Torrez indicó que “estos trámites en tiempo récord habían sido subsanados y aprobados para que ese ciudadano pueda ser beneficiado, sin poder demostrar ante la ABT un plan de uso de tierras en cuanto se utilizaría para la agricultura, desmonte de tierras, etc.”

El Ministerio Público informó que se recolectaron 133 elementos de convicción para sustentar la imputación. Entre ellos, los informes económicos de Arce Mosqueira desde 2016.

“El Ministerio Público logró colectar desde año 2016 los datos económicos de este ciudadano Rafael Arce; tenía un ingreso mínimo incluso de 1.000 bolivianos. Posteriormente a la fecha desde el año 2016, se tiene un incremento económico de alrededor de 30.000 bolivianos, 3 millones de bolivianos hasta incluso 4 millones de bolivianos que fueron depositados en la cuenta de este ciudadano”, detalló Torrez.

Con estos elementos, afirmó el fiscal, “se consolida la imputación formal por parte del Ministerio Público”.

Por ello, el hijo del exmandatario está siendo imputado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, mientras que Flores Orellana enfrenta imputación por uso indebido de influencias.

Torrez agregó que, tomando en cuenta los riesgos procesales, la Fiscalía solicitará “la detención preventiva en el centro penitenciario de San Pedro por el plazo de seis meses”, mientras avanzan las investigaciones.

Se espera ahora la audiencia de medidas cautelares, en la cual el Ministerio Público expondrá los elementos colectados y fundamentará la probabilidad de autoría, así como los riesgos de fuga y obstaculización del proceso.

Mira la programación en Red Uno Play