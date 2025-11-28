Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para hijo menor de Luis Arce por enriquecimiento ilícito

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Rafael Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce, por un periodo de seis meses, en el marco de la investigación del caso conocido como 'Adán y Eva'. La medida cautelar fue requerida para que la autoridad judicial la considere en una audiencia que aún debe ser fijada.

Mariaca explicó que la Fiscalía Departamental de La Paz emitió una imputación formal contra Arce Mosqueira y otros involucrados, documento que ya fue remitido al juzgado correspondiente. La investigación gira en torno a presuntos hechos de enriquecimiento de particulares con daño económico al Estado, además de otros delitos contemplados en la imputación.

“La imputación formal ya se encuentra ante la autoridad judicial en La Paz, seguramente ellos van a señalar la audiencia de medidas cautelares, por los delitos de enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y otros. Como Ministerio Público estamos solicitando la media excepcional de detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz”, explicó Mariaca.

El proceso denominado 'Adán y Eva' fue admitido en agosto, a raíz de la denuncia sobre la supuesta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz atribuida a Arce Mosqueira.

En ese contexto, se emitió una alerta migratoria contra el investigado y se solicitó información a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a otras instituciones para esclarecer el origen de los recursos utilizados en la adquisición del predio.

