“Mi esposa está pasando momentos difíciles”: Edmand Lara pide respeto y agradece el apoyo

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, difundió un video en sus redes sociales en el que aparece junto a su esposa, la diputada Diana Romero, para pedir a la población mayor humanidad y respeto ante los ataques y cuestionamientos que ella ha recibido mientras enfrenta un delicado estado de salud.

Visiblemente afectado, Lara reprochó las críticas y comentarios malintencionados difundidos en redes sociales contra la legisladora, quien permanece internada debido a una crisis derivada de complicaciones en su tratamiento médico.

“Quiero pedirles a aquellos que satanizan a mi esposa, que la juzgan sin entender su situación, que la critican sin darse cuenta de la calidad de persona que es, y aquellos que se han osado incluso decir que ella miente, que está fingiendo su enfermedad, pedirles que sean más humanos. No es nada grato mirar el teléfono y ver los mensajes de gente que destruye, que ataca, que denigra, que insulta sin darse cuenta del daño que hace; nadie tiene la vida comprada”, expresó.

El vicepresidente relató que Romero, pese a su cuadro crítico, le pidió transmitir un mensaje a quienes la han cuestionado.

“Mi esposa está pasando momentos difíciles y, hace rato, despertó y me pidió que le pida a la gente que no la juzgue sin saber, que no la satanicen sin entender lo que ella siente”, dijo.

Asimismo, llamó a la reflexión sobre la importancia de la solidaridad en circunstancias complejas.

“En momentos de desgracia no hay que burlarse del prójimo, porque aquel que hace daño al final el karma le llega”, afirmó.

También dedicó palabras de agradecimiento a quienes han expresado su apoyo durante estas horas críticas.

“Quiero expresarles mi agradecimiento, a nombre de mi esposa y a nombre mío, a todas las personas que se han manifestado en redes sociales, que nos escriben al teléfono para manifestar su apoyo”, señaló.

El estado de salud de la diputada Romero continúa siendo delicado, y se espera que en las próximas horas los médicos emitan un nuevo informe sobre su evolución.

Mire el video:

<section> <a target="_blank" title="@redunotv" href="https://www.tiktok.com/@redunotv?refer=embed">@redunotv</a> <a title="nacional" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/nacional?refer=embed">#Nacional</a> | El vicepresidente Edmand Lara pide respeto y humanidad para su esposa Diana Romero, quien sigue internada. “No la satanicen sin entender”, solicita Lara mientras agradece el apoyo recibido. ▶️ Más información en: www.reduno.com.bo <a title="reduno" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/reduno?refer=embed">#RedUno</a> <a title="redunodigital" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/redunodigital?refer=embed">#RedUnoDigital</a> <a title="notivisión" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/notivisi%C3%B3n?refer=embed">#Notivisión</a> <a title="noticias" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/noticias?refer=embed">#Noticias</a> <a title="viral" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/viral?refer=embed">#Viral</a> <a title="bolivia" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/bolivia?refer=embed">#Bolivia</a> <a title="edmandlara" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/edmandlara?refer=embed">#EdmandLara</a> <a title="salud" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/salud?refer=embed">#Salud</a> <a target="_blank" title="♬ original sound - RED UNO DE BOLIVIA" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-RED-UNO-DE-BOLIVIA-7577927340542429964?refer=embed">♬ original sound - RED UNO DE BOLIVIA</a> </section> " width="500" height="488" layout="responsive">

