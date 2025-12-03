Leila, Rubén y Richard: los invitados que llegan a encender la noche en ‘La Gran Batalla’

La competencia entra en sus últimas semanas y los equipos llegan acompañados de invitados estelares para presentar coreografías en dúo que prometen sorprender al público.
02/12/2025 20:09
Llega una nueva gala de ‘La Gran Batalla’ y esta noche tres equipos pisarán el escenario más grande de la televisión boliviana con invitados de lujo y coreografías que prometen emociones fuertes.
La temática de la semana establece que cada equipo contará con un invitado especial, y las presentaciones se desarrollarán en formato dúo, donde la química, la precisión y la creatividad serán claves.
Estos son los equipos que se presentarán hoy:
Diego y la academia Vibra Dance, en dúo con Leila Castro.
Erika Valencia y la academia The Real Company, en dúo con Richard Viruez.
Génesis y la academia Factory, en dúo con Rubén Boix.
La expectativa está al máximo, porque esta vez no solo se evalúa al equipo, sino también la conexión con su invitado especial. Y como la competencia está entrando a sus últimas semanas, los jueces están más exigentes que nunca: cualquier error puede costar muy caro.
No te pierdas esta noche llena de talento, energía y sorpresas. Arrancamos a las 20:45 y también puedes seguir cada detalle a través de nuestras redes sociales.
