Leila, Rubén y Richard: los invitados que llegan a encender la noche en ‘La Gran Batalla’

Llega una nueva gala de ‘La Gran Batalla’ y esta noche tres equipos pisarán el escenario más grande de la televisión boliviana con invitados de lujo y coreografías que prometen emociones fuertes.

La temática de la semana establece que cada equipo contará con un invitado especial, y las presentaciones se desarrollarán en formato dúo, donde la química, la precisión y la creatividad serán claves.

Estos son los equipos que se presentarán hoy:

Diego y la academia Vibra Dance, en dúo con Leila Castro.

Erika Valencia y la academia The Real Company, en dúo con Richard Viruez.

Génesis y la academia Factory, en dúo con Rubén Boix.

La expectativa está al máximo, porque esta vez no solo se evalúa al equipo, sino también la conexión con su invitado especial. Y como la competencia está entrando a sus últimas semanas, los jueces están más exigentes que nunca: cualquier error puede costar muy caro.

No te pierdas esta noche llena de talento, energía y sorpresas. Arrancamos a las 20:45 y también puedes seguir cada detalle a través de nuestras redes sociales.

