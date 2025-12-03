TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Leila, Rubén y Richard: los invitados que llegan a encender la noche en ‘La Gran Batalla’

La competencia entra en sus últimas semanas y los equipos llegan acompañados de invitados estelares para presentar coreografías en dúo que prometen sorprender al público.

Silvia Sanchez

02/12/2025 20:09

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llega una nueva gala de ‘La Gran Batalla’ y esta noche tres equipos pisarán el escenario más grande de la televisión boliviana con invitados de lujo y coreografías que prometen emociones fuertes.

La temática de la semana establece que cada equipo contará con un invitado especial, y las presentaciones se desarrollarán en formato dúo, donde la química, la precisión y la creatividad serán claves.

Estos son los equipos que se presentarán hoy:

  1. Diego y la academia Vibra Dance, en dúo con Leila Castro.

Foto Red Uno

  1. Erika Valencia y la academia The Real Company, en dúo con Richard Viruez.

Foto Red Uno

  1. Génesis y la academia Factory, en dúo con Rubén Boix.

Foto Red Uno

La expectativa está al máximo, porque esta vez no solo se evalúa al equipo, sino también la conexión con su invitado especial. Y como la competencia está entrando a sus últimas semanas, los jueces están más exigentes que nunca: cualquier error puede costar muy caro.

No te pierdas esta noche llena de talento, energía y sorpresas. Arrancamos a las 20:45 y también puedes seguir cada detalle a través de nuestras redes sociales.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

