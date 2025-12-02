Gobierno anuncia promulgación inmediata de la Ley Transitoria para la selección y elección de vocales del TSE

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, informó este martes que el presidente Rodrigo Paz promulgará de manera inmediata la Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una vez que la Cámara de Senadores remita oficialmente la norma al Órgano Ejecutivo. El Senado concluyó su tratamiento y sancionó la ley, que ahora se encuentra en etapa de trámites administrativos previos a su envío.

Santamaría explicó que la promulgación debe concretarse sin demoras, considerando que el proceso de renovación de autoridades electorales ya arrastra retrasos.

“Esperemos que se remita al Ejecutivo para que el presidente proceda a su promulgación y se inicie este proceso que ya tiene una demora, plazos por cumplir hasta la segunda quincena de diciembre, que vencerá el mandato de los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó en rueda de prensa.

El viceministro destacó que para la elaboración de la norma y el proceso que se iniciará en los próximos días, se establecieron “todos los niveles de coordinación necesarios” con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

“Se han establecido todos los niveles de coordinación necesarios para garantizar una convocatoria para la elección de vocales en consenso, eso implica diálogo y concertación”, sostuvo.

La ley sancionada establece un procedimiento acelerado de 15 días para la preselección de postulantes, en atención a la urgencia de contar con nuevas autoridades electorales antes de la conclusión del mandato del actual TSE.

Con el texto ya aprobado por ambas cámaras, se aguarda el retorno del presidente Paz desde Santa Cruz, donde participa de los actos por el 84 aniversario de la provincia Obispo Santistevan, junto al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

