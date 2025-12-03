“La mayoría ganó”: Erika y The Real Company no convencen y van directo a eliminación

La puesta en escena de “Swalla” dividió al jurado y, pese a la energía y sensualidad del dúo, los errores del cuerpo de baile pesaron más en la decisión final.
02/12/2025 22:35
Tras concluir las tres presentaciones de la noche en La Gran Batalla, los jueces se reunieron brevemente para definir qué equipo sería enviado a la gala de eliminación. Y aunque la decisión no fue unánime, la mayoría del jurado coincidió en que el equipo que debía ir a sentencia era el de Erika Valencia, The Real Company y su invitado especial Richard Viruez.
El anuncio lo dio Rodrigo Massa, quien fue directo:
“En una decisión dividida, la mayoría ganó. El jurado decidió que el equipo que se va a eliminación es el de Erika Valencia y The Real Company”.
El equipo interpretó “Swalla”, de Jason Derulo feat. Nicki Minaj, en una presentación cargada de sensualidad y energía. Los jueces destacaron la actuación de Erika y el desempeño de Richard, pero fueron contundentes al señalar varias fallas en la academia de baile.
Las críticas sobre descoordinación, falta de limpieza en los pasos y problemas de lip sync terminaron inclinando la balanza en contra del equipo.
Ahora, Erika, Richard y The Real Company deberán prepararse para presentarse nuevamente este domingo, donde buscarán defender su lugar y continuar en competencia.
