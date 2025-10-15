TEMAS DE HOY:
Policial

Rescatan los cuerpos de dos ciudadanos chinos desaparecidos mientras extraían oro en el río Kaka, La Paz

Los empresarios chinos se habrían quedado atrapados tras el vuelco de un contenedor y, desde el pasado 2 de octubre, estaban siendo buscados. Sus cuerpos fueron hallados sin vida.

Jhovana Cahuasa

14/10/2025 22:25

Foto: Red Uno
La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este martes sobre el hallazgo y posterior rescate de los cuerpos de los dos ciudadanos chinos que estaban reportados como desaparecidos.

“Es uno de 56 años y otro de 44, quienes son de nacionalidad china. Estos señores se encontraban desaparecidos desde el día 2 de octubre, en circunstancias de que, por las precipitaciones fluviales que hemos tenido en esta zona, que fueron bastantes, debido a la crecida del río, habría volcado un contenedor que ellos utilizaban como vivienda”, manifestó Salgueiro.

Ambos ciudadanos chinos se dedicaban a la extracción de mineral en el sector de Mayaya. Los cadáveres serán repatriados a su país de origen en las próximas horas.

“En todo este tiempo, la empresa minera contrató buzos y personal para poder rescatar del interior del contenedor”, agregó Salgueiro.

 

