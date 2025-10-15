Rescatan los cuerpos de dos ciudadanos chinos desaparecidos mientras extraían oro en el río Kaka, La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este martes sobre el hallazgo y posterior rescate de los cuerpos de los dos ciudadanos chinos que estaban reportados como desaparecidos.

“Es uno de 56 años y otro de 44, quienes son de nacionalidad china. Estos señores se encontraban desaparecidos desde el día 2 de octubre, en circunstancias de que, por las precipitaciones fluviales que hemos tenido en esta zona, que fueron bastantes, debido a la crecida del río, habría volcado un contenedor que ellos utilizaban como vivienda”, manifestó Salgueiro.

Ambos ciudadanos chinos se dedicaban a la extracción de mineral en el sector de Mayaya. Los cadáveres serán repatriados a su país de origen en las próximas horas.

“En todo este tiempo, la empresa minera contrató buzos y personal para poder rescatar del interior del contenedor”, agregó Salgueiro.

