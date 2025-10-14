¡El más romántico! Creó una película con IA para pedir la mano de su novia

En los últimos años, se ha vuelto costumbre realizar pedidas de mano originales y creativas, aprovechando la tecnología y las redes sociales para convertir ese momento tan especial en algo inolvidable.

Este fue el caso de un joven que, combinando su talento y el uso de la inteligencia artificial (IA), creó una emotiva película corta al estilo Disney y Pixar, que narraba parte de su historia de amor y culminaba con la propuesta de matrimonio.

La reacción de la novia conmovió a todos: entre lágrimas y emoción, aceptó la propuesta, y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto como uno de los más románticos del año.

Video:

