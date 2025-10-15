Revelan la autopsia de la bebé hallada con una nota que decía “que en paz descanse” en Oruro

La autopsia realizada a la menor fue llevada a cabo este martes el 14 de octubre, por la Dra. Karen Rioja Torrez, quien determinó la causa de muerte de la bebé.

El informe médico legal establece que la muerte se produjo por:

Anoxia anóxica, es decir, falta de oxígeno en el organismo.

Oclusión extrínseca de vías aéreas superiores nasobucal manual, indicando que la boca y la nariz fueron bloqueadas externamente.

Asfixia mecánica por sofocación, ocasionada por la imposibilidad de respirar debido a la obstrucción física.

La autopsia revela que la bebé murió por asfixia provocada de manera intencional, indicando que fue asesinada al impedirle respirar mediante la obstrucción de su boca y nariz.

El hallazgo se produjo cuando la bebé fue encontrada abandonada dentro de una caja de cartón, acompañada de una nota que decía “que en paz descanse”, lo que desconcertó a las autoridades y generó conmoción.

La investigación continúa abierta para identificar a los progenitores o responsables del hecho, mientras se realizan los peritajes necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.

