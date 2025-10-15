“Que en paz descanse”, decía la nota hallada junto al cuerpo de una bebé sin vida en Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó este martes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de la bebé, que había sido abandonada dentro de una caja junto y con una nota.

“Se ha procedido al levantamiento legal del cadáver de una bebé recién nacida que había sido dejada en un terreno baldío”, manifestó Morales.

Se ha abierto un caso desde la Fiscalía para proceder con las investigaciones. Las autoridades buscan establecer las causas del hecho a través de la revisión de cámaras de seguridad en ese sector.

“Se está procediendo con las investigaciones pertinentes. Se realizará la revisión de cámaras a fin de dar con los padres de la menor, y estimamos que en el curso de las próximas horas se tendrán mayores elementos de convicción. La autopsia también ya ha sido programada para determinar la causa real del fallecimiento”, afirmó Morales.

El cuerpo fue hallado sin signos de violencia y se encontraba dentro de una caja con el escrito “Que en paz descanse”.

“A la revisión externa, aparentemente no existen signos de violencia, solamente un tipo de sangrado que se habría producido presuntamente por el nacimiento”, agregó el fiscal.

