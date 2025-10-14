TEMAS DE HOY:
“Gente extranjera la incitó a llevar el juego violento a la vida real”, según la Defensoría

Un taxista de 33 años, fue apuñalado por una pasajera de 17, que había solicitado un servicio de transporte y terminó atacándolo con un cuchillo, presuntamente por cumplir un “reto de internet”.

Charles Muñoz Flores

14/10/2025 17:50

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia expresó su preocupación ante el reciente caso de violencia protagonizado por una adolescente de 17 años, quien apuñaló a un taxista tras supuestamente participar en retos inspirados en un videojuego en línea.

“Y, a raíz de la tecnología, se ha podido comprobar que esta señorita tenía contacto con personas extranjeras, con quienes hablaba por celular y a quienes les habrían propuesto trasladar estos juegos virtuales a la vida real”, señaló Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría.

“Estos juegos en línea tienen acceso público y contienen violencia, armas y otras situaciones que, en ciertos casos, pueden ser replicadas fuera del mundo virtual”, agregó.

Yabeta enfatizó la importancia del rol de los padres como primer filtro para proteger a los menores: “No solo se trata de hechos violentos, sino también del bullying cibernético que vemos incluso en niños de 8 o 9 años con acceso libre a redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram”.

El caso en Santa Cruz, aunque grave, no terminó con la vida de la víctima. Sin embargo, la Defensoría advierte que este tipo de situaciones refleja un patrón creciente donde los videojuegos y la tecnología pueden convertirse en un riesgo si no existe supervisión familiar adecuada.

“El Roblox es un ejemplo de cómo ciertos juegos, aunque populares y de acceso público, contienen niveles de violencia que deben ser monitoreados por padres y educadores”, concluyó Yabeta.

 

