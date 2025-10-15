El Alto: aprehenden a dos extranjeros sorprendidos robando a un conductor en la zona 12 de Octubre

Efectivos policiales de la ciudad de El Alto procedieron a la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, sorprendidos infraganti cuando cometían un robo agravado contra un conductor de vehículo.

Según el informe policial, los sujetos fueron encontrados forcejeando con la víctima en inmediaciones de la zona 12 de Octubre, luego de haberle sustraído su teléfono celular y su billetera.

Los efectivos policiales lograron recuperar los objetos sustraídos, restablecer el orden y trasladar a los aprehendidos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el proceso investigativo correspondiente.

