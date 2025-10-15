TEMAS DE HOY:
Policial

El Alto: aprehenden a dos extranjeros sorprendidos robando a un conductor en la zona 12 de Octubre

El conductor forcejeó con los delincuentes para evitar el robo de su celular y su billetera. Efectivos policiales los sorprendieron en el acto y procedieron a su aprehensión.

Red Uno de Bolivia

14/10/2025 20:21

Foto: Policía Boliviana
El Alto

Efectivos policiales de la ciudad de El Alto procedieron a la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, sorprendidos infraganti cuando cometían un robo agravado contra un conductor de vehículo.

Según el informe policial, los sujetos fueron encontrados forcejeando con la víctima en inmediaciones de la zona 12 de Octubre, luego de haberle sustraído su teléfono celular y su billetera.

Los efectivos policiales lograron recuperar los objetos sustraídos, restablecer el orden y trasladar a los aprehendidos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el proceso investigativo correspondiente.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

