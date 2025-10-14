Cívicos presentan al Senado proyecto de ley para agilizar venta de combustibles

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, presentó este martes a la senadora Centa Rek (Creemos) un proyecto de ley que tiene como objetivo agilizar el abastecimiento de combustibles en el país, ante la actual escasez que afecta a varios sectores productivos y de transporte.

“Vamos a pedir, mediante la senadora Rek, la dispensación de trámite. Espero que todos puedan apoyarlo, así como algunos querían dispensar trámite para que se cese en sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que todavía están de manera legal en ejercicio. Pues esto es una necesidad y emergencia nacional y todos deberían apoyar que se apruebe”, manifestó Cochamanidis durante la presentación de la propuesta en la Asamblea Legislativa.

El proyecto de ley podría será tratado a las 15:00 de hoy en la sesión de la Cámara de Senadores, donde se solicitará la dispensación de trámite para acelerar su análisis y posible aprobación.

Por su parte, la senadora Centa Rek aseguró que hará las gestiones necesarias para que la propuesta sea considerada con urgencia. “Tiene que haber dispensación de trámite, y por eso tenemos que trabajar con la directiva para que todos los senadores estén predispuestos a aprobar. No podemos dejar al país paralizado por la falta de combustibles”, afirmó.

La iniciativa legislativa propone que las estaciones de servicio puedan adquirir combustibles sin la mediación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que, según sus impulsores, permitiría acelerar la distribución y garantizar el suministro en todo el territorio nacional.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play