Condenan a 25 años a hombre que abusó y embarazó a menor con discapacidad en San Ignacio

Un hombre de 35 años fue sentenciado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de ultrajar sexualmente a una niña de 11 años con discapacidad intelectual del 30%, que quedó embarazada como consecuencia del abuso.

La Fiscalía especializada en delitos sexuales logró la condena tras un proceso judicial ágil y efectivo.

La abogada Jessica Echeverría explicó que el agresor, identificado como el cuñado de la madre de la menor, aprovechó un momento en que la niña quedó sola con él para cometer el abuso.

“Queremos enviar un mensaje claro a la sociedad y al país: seremos implacables en la lucha contra la violencia sexual infantil”, señaló.

La abogada informó que, además de la condena al agresor, se solicitará la interrupción legal del embarazo de la menor, en cumplimiento con los protocolos establecidos para casos de violencia sexual, con el fin de proteger la salud física y emocional de la niña.

