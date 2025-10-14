Alianza Libre alista su cierre de campaña este martes en Santa Cruz

Alianza Libre programó para este martes, a las 17:00 horas, su cierre de campaña en la ciudad de Santa Cruz, acto que se realizará en el Parque Urbano, ubicado en la avenida Argentina.

El evento contará con el binomio presidencial, Jorge Quiroga Ramírez y Juan Pablo Velasco, además de los legisladores electos. La fiesta será amenizada por diferentes grupos musicales.

Cabe recordar que el miércoles es el último día determinado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la finalización de campañas y propagandas políticas; en este sentido, la alianza Libre tiene programado su último acto de campaña en la ciudad de La Paz para las 17:00 en la plaza Villarroel, zona Alto Miraflores.

