“Nos dejarán un país sin oro y sin gasolina”: Alianza Libre busca financiamiento externo

El coordinador del Programa de Gobierno de Alianza Libre, Ramiro Cavero, informó que se están tomando previsiones para asumir el mando del país en caso de ganar la segunda vuelta. Entre estas medidas, mencionó la gestión de un crédito de $us 1.000 millones para garantizar la provisión de combustible.

“Cuando entremos en el gobierno, si así lo decide la voluntad del pueblo, nos dejarán un país con cero reservas de oro y cero diésel y gasolina en los tanques de Yacimientos. Por esto estamos adelantando y conversando con distintos organismos internacionales para tener un crédito de emergencia de $us 1.000 millones que garantice la provisión de combustible por cuatro meses”, declaró Cavero en el programa Que No Me Pierda.

El coordinador explicó que, por ahora, los contactos con organismos internacionales son informales, a la espera de que se difunda oficialmente su programa de gobierno.

“Les estamos explicando la enorme necesidad y la emergencia que tendrá Bolivia cuando asumamos el gobierno y nos dejen sin reservas, sin gasolina ni diésel. Ojalá que nos equivoquemos, pero nos estamos preparando para el peor escenario”, indicó.

Cavero también advirtió que, de acuerdo con los reportes del Banco Central de Bolivia (BCB), la entidad no contaría con las 22 toneladas de oro en reserva que debería tener disponibles por ley.

“Si se analiza el informe de las reservas, claramente dice que se han realizado operaciones donde el oro todavía es propiedad del BCB, pero lo que han hecho es empeñarlo. Sigue siendo de tu propiedad, pero no está disponible”, explicó.

