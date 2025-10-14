“No llegamos a tiempo porque no hay gasolina”: Solo el 15% de las ambulancias operan por falta de combustible

La escasez de combustible no solo afecta el transporte público y privado: también está poniendo en riesgo la atención de emergencias médicas. Según dirigentes del sector en Santa Cruz, apenas un 15% de las ambulancias que prestan servicio en la capital se encuentran operando debido a la falta de gasolina.

“Este carburante que necesitamos en las ambulancias no hay. Las filas son demasiado largas y el sistema prehospitalario también está perjudicado porque no hay gasolina. Y si hay en los surtidores, muchas veces el tanque está relleno”, explicó el paramédico Jim Nagera, quien lamentó que los equipos de emergencia estén prácticamente paralizados.

Los trabajadores del sector piden consideración y prioridad en el abastecimiento, recordando que sus vehículos no se usan para fines particulares, sino para salvar vidas. “Llevemos la fiesta en paz. Nosotros estamos para servir al pueblo, no para ser enemigos. A veces la gente lo toma a mal, pero nosotros también estamos perjudicados. No llegamos a las emergencias y los pacientes terminan yéndose en taxi”, añadió Nagera.

La falta de combustible está provocando que los tiempos de respuesta aumenten peligrosamente. “Es muy peligroso. Hace poco, en el caso de los juegos de las Alasitas, mucha gente tuvo que llevar a sus heridos en taxis porque las ambulancias no llegaban, no porque no quisieran, sino porque no había carburante”, relató el paramédico.

Mira la programación en Red Uno Play