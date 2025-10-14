TEMAS DE HOY:
Alcaldía de La Paz rechaza ley del Concejo que busca anular parqueos tarifados

La autoridad afirmó que el Concejo “no puede legislar ni anular actos administrativos” emitidos por el Ejecutivo, ya que estos se enmarcan en sus funciones establecidas por la normativa vigente.

Hans Franco

14/10/2025 19:19

La directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Amparo Morales, cuestionó la legalidad de la ley aprobada por el Concejo Municipal que pretende anular el servicio de parqueos tarifados en la ciudad.

La autoridad afirmó que el Concejo “no puede legislar ni anular actos administrativos” emitidos por el Ejecutivo, ya que estos se enmarcan en sus funciones establecidas por la normativa vigente.

“El Ejecutivo ha emitido autorizaciones como actos administrativos de acuerdo a sus competencias, y el Concejo Municipal no puede interferir ni desconocerlos”, declaró Morales en conferencia de prensa.

 

Añadió que esta no es la primera vez que el Legislativo municipal “pretende usurpar las funciones del alcalde” y que, en reiteradas ocasiones, emitió normas que “contravienen la Constitución y el ordenamiento jurídico”.

La autoridad edil reiteró que la Alcaldía no recibió oficialmente la ley aprobada, pero que una vez sea remitida, será analizada para emitir las observaciones correspondientes.

Morales también subrayó que el Ejecutivo no incurrirá en ilegalidades ni permitirá acciones que socaven las políticas municipales orientadas a la modernización del sistema de movilidad urbana.

