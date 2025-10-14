¡Atención! Estos son los titulares de Rusia para enfrentar a Bolivia

La selección rusa de fútbol se prepara para recibir este martes a Bolivia en el VTB Arena de Moscú, con la intención de mantener su racha positiva tras vencer 2-1 a Irán en su último amistoso.

Rusia presentará a sus principales figuras para enfrentar a La Verde, que llega con confianza luego de superar 1-0 a Jordania en un amistoso disputado en Turquía. El encuentro representa un nuevo desafío para la selección boliviana, que busca medir su nivel ante un rival europeo de gran experiencia.

12 Stanislav Agkatsev

22 Mingiyan Beveev

3 Igor Diveev

25 Matvey Lukin

4 Danil Krugovoi

27 Ivan Oblyakov

18 Matvey Kislyak

6 Dmitri Barinov

59 Alexey Miranchuk

13 Ivan Sergeev

10 Lechii Sadulaev.

TITULARES DE RUSIA PARA ENFRENTAR A BOLIVIA. FOTO: INTERNET.

