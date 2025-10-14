¡Atención! Estos son los titulares de Rusia para enfrentar a Bolivia

El duelo comienza a las 13:00 en Moscú, válido por amistosos internacionales de la FIFA.
La selección rusa de fútbol se prepara para recibir este martes a Bolivia en el VTB Arena de Moscú, con la intención de mantener su racha positiva tras vencer 2-1 a Irán en su último amistoso.
Rusia presentará a sus principales figuras para enfrentar a La Verde, que llega con confianza luego de superar 1-0 a Jordania en un amistoso disputado en Turquía. El encuentro representa un nuevo desafío para la selección boliviana, que busca medir su nivel ante un rival europeo de gran experiencia.
12 Stanislav Agkatsev
22 Mingiyan Beveev
3 Igor Diveev
25 Matvey Lukin
4 Danil Krugovoi
27 Ivan Oblyakov
18 Matvey Kislyak
6 Dmitri Barinov
59 Alexey Miranchuk
13 Ivan Sergeev
10 Lechii Sadulaev.
